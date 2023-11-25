У Києві п'яний водій збив поліцейського та намагався накивати п'ятами: його затримали (фото)

Водій автомобіля був сильно напідпитку та намагався втекти від поліції.

У Києві поліцейські затримали водія, який збив їхнього колегу та намагався втекти з місця ДТП. До цього водій катався по місту та травмував собаку, наїхавши на неї.

Про це повідомила Патрульна поліція України. Під час затримання виявилося, що порушник був дуже сильно напідпитку.

"Учора ввечері на Харківському шосе під час відпрацювання повідомлення про травмування собаки водієм авто, керманич Ford, попередньо в стані сп’яніння, проїжджаючи повз поліцейських, скоїв наїзд на патрульного та зник з місця події", – сказано у повідомленні.

Відзначається, що усі вільні екіпажі негайно отримали орієнтування та почали розшук. Через деякий час водія відшукали та затримали. Постраждалого копа ушпиталили з тілесними ушкодженнями.

"Наразі на місці працюють слідчі для встановлення всіх обставин справи та надання правової кваліфікації", – повідомили у поліції.

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