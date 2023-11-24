Нацгвардійця збили на смерть: скільки світить винуватцю гучної ДТП

Аварія сталася ще влітку

Справу про смертельну аварію за участю нацгвардійців на блокпосту в Києві передали до суду. 23-річному водієві автомобіля Volkswagen, який збив на смерть військового на Берестейському проспекті, загрожує пристойний термін.

Подробиці повідомила поліція Києва. Інформація з’явилася на сторінці відомства у Facebook.

За даними правоохоронців, винуватець аварії може отримати до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, що ця ДТП сталася вночі 25 липня. Відомо, що 23-річний водій автомобіля "Фольксваген" на Берестейському проспекті на великій швидкості збив двох бійців Національної гвардії. Крім того, він протаранив ще два автомобілі. В одній із машин був військовий, співробітник ТЦК.

Внаслідок аварії 49-річний нацгвардієць загинув на місці. 26-річний солдат потрапив до лікарні. Ще одному потерпілому військовому медики надали допомогу на місці.

Зловмиснику вручили підозру за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Обвинувальний акт направили до Святошинського районного суду.

Раніше "Телеграф" повідомив, що з 24 лютого 2022 року, коли розпочалася війна Росії проти України, у дорожньо-транспортних пригодах на блокпостах загинули 11 військовослужбовців та співробітників Національної поліції. Ще 37 осіб зі складу ЗСУ та НПУ отримали травми та поранення.