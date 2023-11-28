Доброта спасет мир: в Киеве неравнодушные люди помогли мужчине с потерей памяти

Тот момент, когда неравнодушие реально спасает жизни людей

Патрульные полицейские, которых попросили о помощи неравнодушные жители одной из столичных многоэтажек, помогли 63-летнему мужчине воссоединиться с родными. Как оказалось, мужчина потерял память и не мог назвать адрес свого проживания.

Инцидент произошел на днях в Деснянском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Так, за помощью к правоохранителям обратилась жительница многоэтажного дома, которая заметила в подъезде незнакомого мужчину. Как оказалось, он уже несколько дней жил в холодном подъезде, однако местные жители его не знали.

В ходе общения с гражданином патрульные поняли, что мужчина потерял память — он не смог объяснить, как попал в подъезд и не мог вспомнить, где проживает.

Патрульные, которые прибыли на вызов

Патрульным удалось успокоить взволнованного мужчину. Стражи порядка в кратчайшие сроки установили его личность и выяснили, что мужчину уже несколько дней разыскивают родные. Пенсионера доставили домой и передали в руки родных.

Данная ситуация наглядно демонстрирует то, что человеческое неравнодушие может спасать жизни.

Мужчине помогли воссоединиться с родными

"Друзья, не будьте равнодушными к чужой беде. Если вы видите, что по улице блуждают пожилые люди или дети, без сопровождения взрослых — не проходите мимо и вызовите на помощь полицейских", — отметили полицейские.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине приемная мать жестоко наказывала детей: кадры избиений попали в руки полиции. Стоит отметить, что женщина регулярно использовала ремень и шланг. Таким образом она "воспитывала" детей, которые, по ее мнению, себя плохо вели.