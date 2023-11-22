Полиция засекретила расследование покушения на Шефира. С момента расстрела авто прошло более двух лет

Правоохранители пока не хотят рассказывать о ходе расследования резонансной стрельбы, но есть один нюанс

Уголовное производство, открытое по факту покушения на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира, пока еще не закрывалось, расследование громкого дела до сих пор формально продолжается. Это следует из ответа Главного следственного управления Национальной полиции Украины на информационный запрос "Телеграфа".

Впрочем, в Нацполиции отказываются сообщать подробности о ходе расследования и его результатах, ссылаясь на тайну следствия и "информацию с ограниченным доступом".

— Согласно пункту второй части первой статьи 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации" распорядитель информации вправе отказать в удовлетворении запроса в таких случаях, когда запрашиваемая информация относится к категории информации с ограниченным доступом (в соответствии с ч.2 ст. 6 этого Закона), — отрапортовали в НПУ.

Также в Нацполиции уточнили, кто имеет право получить доступ к материалам уголовного дела (или отдельных его частей) до завершения расследования: "… следователь, дознаватель, прокурор обязаны по ходатайству стороны защиты, потерпевшего, представителя юридического лица, относительно которого осуществляется производство, предоставить им материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением материалов о применении мер безопасности в отношении лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. А также тех материалов, ознакомление с которыми на этой стадии уголовного производства может нанести ущерб досудебному расследованию".

Итак, исходя из факта, что в Главном следственном управлении не сообщили о закрытии производства или передачи его в суд, можно сделать вывод, что расследование (или его имитация) продолжается. Поэтому на ноябрь-2023 это резонансное дело "зависло" на досудебной стадии.

Примечательно, что ранее в Офисе генерального прокурора Украины "Телеграфу" сообщили некоторые обстоятельства о ходе расследования покушения на Шефира. По состоянию на конец октября этого года процессуальное руководство по покушению на Шефира осуществлялось группой прокуроров Офиса генпрокурора, которая состояла из восьми человек. О подозрении в совершении уголовного правонарушения в то время никому не объявлялось, досудебное расследование в уголовном производстве продолжалось.

Напомним, со дня обстрела автомобиля Шефира уже прошло более двух лет. Утром 22 сентября 2021 года под Киевом (на дороге между селами Круглик и Ходосовка) неизвестные обстреляли из автоматического оружия редкого "гражданского" калибра 7,62х39 автомобиль Audi A8 первого помощника президента Украины. Шефир отделался шоком, но его водитель получил три пулевых ранения. Мужчину после нападения госпитализировали и прооперировали в больнице "Феофания". По предварительным данным правоохранителей, всего в автомобиль попало более 10 пуль. Предварительно следователи квалифицировали инцидент как "покушение на убийство двух и более человек" (ст. 115 УКУ).

В тот же день Нацполиция озвучила основные версии произошедшего, а пользователи соцсетей даже заподозрили инсценировку и фейк, поскольку произошло все накануне голосования за так называемый закон о деолигархизации. Шефир являлся главным коммуникатором Банковой с представителями крупного бизнеса.

Также "Телеграф" писал, что вслед за этими событиями в расследовании покушения наступила пауза, продолжавшаяся почти два месяца.