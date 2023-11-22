Поліція засекретила розслідування замаху на Шефіра. З моменту розстрілу авто пройшло понад два роки

Правоохоронці поки не хочуть розказувати про хід розслідування резонансної стрілянини, але є один нюанс

Кримінальне провадження, відкрите за фактом замаху на вбивство першого помічника президента України Сергія Шефіра, наразі ще не закривали, розслідування гучної справи досі формально продовжується. Це випливає із відповіді Головного слідчого управління Національної поліції України на інформаційний запит "Телеграфу".

Втім, у Нацполіції відмовляються повідомляти подробиці щодо ходу розслідування та його результатів, посилаючись на таємницю слідства та "інформацію з обмеженим доступом".

— Відповідно до пункту другого частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має право відмовити в задоволені запиту в таких випадках, коли інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом (відповідно до ч.2 ст.6 цього Закону), — відрапортували в НПУ.

Також у Нацполіції уточнили, хто саме має право отримати доступ до матеріалів кримінальної справи (чи окремих їх частин) до її завершення: "… слідчий, дізнавач, прокурор зобов'язані за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню".

Отже, виходячи з факту, що в Головному слідчому управлінні не повідомили про закриття провадження чи передачі його до суду, можна зробити висновок, що розслідування (чи його імітація) досі триває. Тож станом на листопад-2023 ця резонансна справа "зависла" на досудовій стадії.

Примітно, раніше в Офісі генерального прокурора України "Телеграфу" повідомили деякі обставини про хід розслідування замаху на Шефіра. Станом на кінець жовтня цього року процесуальне керівництво у справі замаху на Шефіра здійснювалось групою прокурорів Офісу генпрокурора, яка складалась з восьми осіб. Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення на той час нікому не оголошували, досудове розслідування у кримінальному провадженні тривало.

Нагадаємо, з дня обстрілу автівки Шефіра вже пройшло більше двох років. Вранці 22 вересня 2021-го під Києвом (на дорозі між селами Круглик і Ходосівка) невідомі обстріляли з автоматичної зброї рідкісного "цивільного" калібру 7,62х39 автомобіль Audi A8 першого помічника президента України. Шефір відбувся шоком, але його водій отримав три кульові поранення. Чоловіка після нападу госпіталізували та прооперували в лікарні "Феофанія". За попередніми даними правоохоронців, загалом у автівку влучило понад 10 куль. Попередньо слідчі кваліфікували інцидент як "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 ККУ).

Того ж дня Нацполіція озвучила основні версії того, що сталося, а користувачі соцмереж навіть запідозрили інсценування та фейк, оскільки трапилося все напередодні голосування за так званий закон про деолігархізацію. Шефір був головним комунікатором Банкової з представниками крупного бізнесу.

Також "Телеграф" писав, що слідом за цими подіями у розслідуванні замаху настала пауза, що тривала майже два місяці.