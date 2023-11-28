Доброта врятує світ: у Києві небайдужі люди допомогли чоловіку, який втратив пам’ять

Той момент, коли небайдужість реально рятує життя людей

Патрульні поліцейські, яких попросили про допомогу небайдужі мешканці однієї із столичних багатоповерхівок, допомогли 63-річному чоловікові возз’єднатися із рідними. Як виявилось, чоловік втратив пам’ять і не міг назвати адресу свого проживання.

Інцидент стався днями у Деснянському районі столиці. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.

Так, за допомогою до правоохоронців звернулась мешканка багатоповерхового будинку, яка помітила у під’їзді незнайомого чоловіка. Як виявилося, він уже кілька днів мешкав у холодному під’їзді, проте місцеві жителі його не знали.

Під час спілкування з громадянином патрульні зрозуміли, що чоловік втратив пам’ять — він не зміг пояснити, як потрапив до під’їзду і не міг пригадати, де мешкає.

Патрульні, які прибули на виклик

Патрульним вдалося заспокоїти схвильованого чоловіка. Правоохоронці в найкоротші терміни встановили його особу та з’ясували, що чоловіка вже кілька днів розшукують рідні. Пенсіонера доставили додому та передали до рук рідних.

Ця ситуація наочно демонструє те, що людська небайдужість може рятувати життя.

Чоловікові допомогли возз’єднатися з рідними

"Друзі, не будьте байдужими до чужої біди. Якщо ви бачите, що вулицею блукають люди похилого віку або діти, без супроводу дорослих — не проходьте повз і викличте на допомогу поліцейських", — зазначили поліцейські.

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