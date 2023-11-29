В Киеве жители элитного жилого комплекса замерзают в своих квартирах: названа причина

Накануне зимы некоторые жители столицы продолжают оставаться без тепла

В Киеве один из жилых комплексов, расположенных в Шевченковском районе столицы, до сих пор не получает теплоснабжение. Речь идет о доме, который имеет собственную газовую котельную и обслуживается частной компанией.

Об этом сообщили на официальном сайте КГГА. Решить вопрос с подачей тепла возможно лишь путем самоорганизации людей.

Известно, что жители жилого комплекса "Дипломат-Холл", расположенного по улице Жилянской, накануне зимы сидят без отопления. Это связано с тем, что отопление здесь осуществляется от индивидуальной газовой котельной.

В ЖК было создано ОСМД, однако новый состав правления до сих пор не был избран и из-за этого ОСМД не предоставило подтверждающие документы, которые давали бы правовое основание для заключения договора на поставку газа.

Просроченная документация и стала основной причиной того, что жители многоэтажки сидят без газа.

Дальнейшее потребление газа не на условиях ПСО (возложение специальных обязанностей), к сожалению, приведет к росту его стоимости в несколько раз, о чем правление ОСМД было проинформировано. Поэтому ОСМД должно немедленно решить вопрос заключения договора и предоставить для этого необходимую документацию, как того требует закон.

Как сообщили в КГГА, дома с собственными котельными обслуживаются частными компаниями, которые вовремя должны до старта отопительного сезона заключить все необходимые соглашения с НАК "Нафтогаз".

"Причина — отсутствие договоров на поставку природного газа на эти котельные. Дома обслуживают частные компании, должностные лица которых — владельцы котельных или их операторы — до сих пор не провели работу и не заключили необходимые соглашения с НАК "Нафтогаз", несмотря на неоднократные призывы городских властей и представителей районов", — отмечается в сообщении.

В ЖК нет отопления

Ранее "Телеграф" рассказывал о простых способах сохранить тепло в доме, когда нет отопления.

Плохое отопление или полное его отсутствие – к сожалению, очень частые реалии в нашем настоящем. Именно поэтому очень важно позаботиться о сохранении тепла в жилище.

При отключении света или теплоэнергии из помещения может быстро уйти тепло. Есть множество способов, как не замерзнуть в квартире или доме с помощью генератора, печки или обогревателя. Но не все могут позволить себе такие приборы, поэтому есть лайфхаки, не требующие больших денег.