У Києві мешканці елітного житлового комплексу замерзають у своїх квартирах: названо причину

Напередодні зими деякі мешканці столиці продовжують залишатися без тепла

У Києві один із житлових комплексів, розташованих у Шевченківському районі столиці, досі не отримує теплопостачання. Йдеться про будинок, який має власну газову котельню та обслуговується приватною компанією.

Про це повідомили на офіційному сайті КМДА. Вирішити питання з подачею тепла можна лише шляхом самоорганізації людей.

Відомо, що мешканці житлового комплексу "Дипломат-Холл", розташованого на вулиці Жилянській, напередодні зими сидять без опалення. Це пов’язано з тим, що опалення здійснюється від індивідуальної газової котельні.

У ЖК було створено ОСББ, проте новий склад правління досі не був обраний і через це ОСББ не надало підтверджуючих документів, які б давали правову підставу для укладання договору на постачання газу.

Прострочена документація і стала основною причиною того, що мешканці багатоповерхівки сидять без газу.

Подальше споживання газу не за умов ПСО (покладання спеціальних обов’язків), на жаль, призведе до зростання його вартості в кілька разів, про що правління ОСББ було поінформовано. Тому ОСББ має негайно вирішити питання укладання договору та надати для цього необхідну документацію, як цього вимагає закон.

Як повідомили у КМДА, будинки з власними котельнями обслуговуються приватними компаніями, які вчасно мають до старту опалювального сезону укласти усі необхідні угоди з НАК "Нафтогаз".

"Причина — відсутність договорів на постачання природного газу на ці котельні.Будинки обслуговують приватні компанії, посадові особи яких — власники котелень або їх оператори — досі не провели роботу і не уклали необхідні угоди з НАК "Нафтогаз", незважаючи на неодноразові заклики міських влади та представників районів", — наголошується в повідомленні.

У ЖК немає опалення

Раніше "Телеграф" розповідав про прості способи зберегти тепло у будинку, коли немає опалення.

Погане опалення або повна його відсутність – на жаль, дуже часті реалії у нашому теперішньому. Саме тому дуже важливо подбати про збереження тепла у житлі.

При вимкненні світла або теплоенергії з приміщення може швидко піти тепло. Є безліч способів, як не замерзнути у квартирі чи будинку за допомогою генератора, пічки чи обігрівача. Але не всі можуть дозволити собі такі прилади, тому є лайфхаки, які не потребують великих грошей.