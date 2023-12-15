В Киеве произошла серьезная авария: автомобиль влетел в столб (фото)

Пострадавшего пришлось деблокировать спасателям

В пятницу, 15 декабря, в Днепровском районе Киева произошло серьезное ДТП. Водитель оказался заблокирован в автомобиле и ему на помощь пришли спасатели.

Об этом сообщили в пресс — службе ГСЧС Украины в Киеве. К счастью, мужчину удалось спасти.

Дорожно — транспортное происшествие произошло на улице Освободителей, что в Днепровском районе столицы. Так, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, слетел с проезжей части и врезался в бетонный столб.

Место аварии

В результате произошедшего водитель легковушки оказался зажатым между сиденьем и приборной панелью. На место аварии прибыли спасатели, которые деблокировали пострадавшего. После этого мужчину передали медикам скорой помощи, которые госпитализировали его в медучреждение.

На месте происшествия работали спасатели, медики и правоохранители. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. По данному факту проводится расследование.

Место аварии

Место аварии

Место аварии

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошло ДТП с участием полиции: автомобиль влетел в местный МАФ (фото, видео). В результате столкновения один из авто врезался в магазин. ДТП произошло на перекрестке Даниила Щербаковского и Салютной в пятницу утром. Автомобили Hyundai и Skoda столкнулись, а после, как сообщают свидетели происшествия, вылетели на тротуар. Автомобиль Hyundai еще и въехал в местный МАФ — магазин с аксессуарами для гаджетов и мобильной техникой.