У Києві сталася серйозна аварія: автомобіль влетів у стовп (фото)

Потерпілого довелося деблокувати рятувальникам

У п’ятницю вранці, 15 грудня, у Дніпровському районі Києва сталася серйозна ДТП. Водій опинився заблокованим у власному автомобілі і йому на допомогу прийшли рятувальники.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України в Києві. На щастя, чоловіка вдалося врятувати.

Дорожньо – транспортна пригода сталася на вулиці Визволителів, що у Дніпровському районі столиці. Так, водій легкового автомобіля Daewoo не впорався з керуванням, злетів із проїжджої частини та врізався у бетонний стовп.

Місце аварії

Внаслідок того, що сталося, водій легковика опинився затиснутим між сидінням та панеллю приладів. На місце аварії прибули рятувальники, які розблокували постраждалого. Після цього чоловіка передали медикам швидкої допомоги, які госпіталізували його до медзакладу.

На місці події працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці. За цим фактом проводиться розслідування.

Місце аварії

Місце аварії

Місце аварії

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві сталася ДТП за участю поліції : автомобіль влетів у місцевий МАФ (фото, відео). Внаслідок зіткнення один із авто врізався в магазин. ДТП сталося на перехресті Данила Щербаковського та Салютної у п’ятницю вранці.

Автомобілі Hyundai та Skoda зіткнулися, а після того, як повідомляють свідки події, вилетіли на тротуар. Автомобіль Hyundai ще й в’їхав до місцевого МАФу — магазину з аксесуарами для гаджетів та мобільною технікою.