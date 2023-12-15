В Киеве масштабный пожар: дым виден в разных районах города (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 4263
О пострадавших, на данный момент, ничего не сообщается
В пятницу, 15 декабря, в Дарницком районе города произошел масштабный пожар. По предварительным данным возгорание началось на строительной площадке в вагончике рабочих возле ЖК.
Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. Об этом сообщают очевидцы в Телеграм-канале "Реальный Киев".
Так, на данный момент известно о том, что в Дарницком районе столицы масштабный пожар охватил строительную площадку. Инцидент произошел на Днепровской набережной.
По предварительным данным, огонь охватил вагончик строителей, которые работали над возведением жилого комплекса на Днепровской набережной.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают все экстренные службы города.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевской школе начался пожар: детей экстренно эвакуировали (видео). На место происшествия были вызваны пожарные, которые оперативно приступили к ликвидации возгорания.
Всех учащихся и сотрудников учебного заведения в экстренном порядке вывели на улицу, а на место происшествия вызвали пожарных.