У Києві масштабна пожежа: дим видно в різних районах міста (відео)

Про постраждалих, на даний момент, нічого не повідомляється

У п’ятницю, 15 грудня, у Дарницькому районі міста сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, займання почалося на будівельному майданчику.

Причини та обставини того, що сталося, належить встановити слідству. Про це повідомляють очевидці у Телеграм-каналі "Реальний Київ".

Так, наразі відомо про те, що в Дарницькому районі столиці масштабна пожежа охопила будівельний майданчик. Інцидент стався на Дніпровській набережній.

За попередніми даними, вогонь охопив вагончик будівельників, які працювали над зведенням житлового комплексу на Дніпровській набережній.

Причини та обставини НП встановлюються. На місці працюють усі екстрені служби міста.

Пожежа сталася на Дніпровській набережній

Пожежа сталася на Дніпровській набережній

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київській школі почалася пожежа: дітей екстрено евакуювали (відео). На місце події було викликано пожежників, які оперативно розпочали ліквідацію займання.

Усіх учнів та співробітників навчального закладу в екстреному порядку вивели на вулицю, а на місце події викликали пожежників.