У київській школі почалася пожежа: дітей екстрено евакуювали (відео)

Усіх учнів негайно вивели надвір

У четвер, 14 грудня, на території київської спеціалізованої школи №185 імені Вернадського почалася пожежа. На місце події було викликано пожежників, які оперативно розпочали ліквідацію займання.

Про це повідомили у Телеграм-каналі "Киевский движ" очевидці. Причини та обставини інциденту мають з’ясувати компетентні органи.

Відомо, що в одному з приміщень школи №185, що знаходиться у Святошинському районі столиці, виникла пожежа. Усіх учнів в екстреному порядку вивели надвір, а на місце події викликали пожежників.

Причини та обставини виникнення пожежі, а також її масштаби наразі не відомі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Для довідки: Київська спеціалізована школа №185 імені Вернадського розташована у Святошинському районі столиці за адресою Серпова, 20/6. Вона була відкрита у 1965 році.

У 2005 році, шляхом реорганізації середньої загальноосвітньої школи, навчальний заклад набув статусу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін.

У 2009 році школі було надано ім’я Володимира Вернадського.

Пожежа почалася у школі №185

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві горіла історична будівля, яку хотіли віддати під офісний центр (фото). Як виявилося, горіла історична будівля, побудована за проектом київського єпархіального архітектора Павла Спарро. Цей будинок побудований у стилі неоренесансу і вважається взірцем житлової забудови Подолу кінця XIX століття. З 2016 року будівля була "на реставрації", проте її відновленням ніхто не займався.