В киевской школе начался пожар: детей экстренно эвакуировали (видео)

Всех учащихся оперативно вывели на улицу

В четверг, 14 декабря, на территории киевской специализированной школы №185 имени Вернадского начался пожар. На место происшествия были вызваны пожарные, которые оперативно приступили к ликвидации возгорания.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киевский движ" очевидцы. Причины и обстоятельства инцидента предстоит выяснить компетентным органам.

Известно, что в подвальном помещении школы №185, которая располагается в Святошинском районе столицы, возник пожар. Всех учащихся и сотрудников учебного заведения в экстренном порядке вывели на улицу, а на место происшествия вызвали пожарных.

Пожар оперативно ликвидировали. Общая площадь возгорания составила около 5 метров квадратных. К счастью, никто не пострадал.

Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

Для справки: Киевская специализированная школа №185 имени Вернадского располагается в Святошинском районе столицы по адресу Серпова, 20/6. Она была открыта в 1965 году.

В 2005 году, путем реорганизации средней общеобразовательной школы, учебное заведение получило статус специализированной школы с углубленным изучением физико — математических дисциплин.

В 2009 году школе было присвоено имя Владимира Вернадского.

Пожар начался в школе №185

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