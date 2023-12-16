Украина под атакой дронов, в Киеве раздаются взрывы: что известно

Столица в ночь на 16 декабря оказалась под атакой "шахедов"

Российские дроны в ночь на 16 декабря снова атакуют Киев. Известно, что группа беспилотников была замечена над Бориспольским районом.

Еще одна группа беспилотников россиян заходит на Бровары со стороны Нежина.

Также отмечается появление баллистических ракет – но это могут быть РЭБ-фальшивки.

00:45 Сообщается о вражеских целях, идущих в сторону центра столицы. Подольский район слышал взрывы.

00:15 Ракета оказалась РЭБом, но продолжается работа сил противовоздушной обороны по ударным БПЛА. Не рекомендуется находиться на балконах, у окон и вне укрытий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какими именно ракетами атаковали Киев и сколько их было. Удары по столице в ночь на 13 декабря российские оккупанты наносили баллистическими ракетами типа Искандер-М и 48Н6. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты, однако их обломки упали в разных районах Киева и наделали беды.