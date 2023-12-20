Под видом известных торговых марок: в Киевской области делали "итальянские" соусы и оливковое масло (фото)

Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет почти 7,5 миллиона гривен

В Киевской области разоблачили подпольное производство бакалеи. Жители столицы и Львова подпольно производили оливковое масло и соусы известных итальянских марок. Для этого подозреваемые организовали работу завода, где производили поддельные товары.

Под видом оригинальной продукции они использовали фирменное название и товарные знаки и продавали фальсификат через сеть магазинов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Одна из пострадавших компаний заявила о причиненном ей материальном ущербе в особо крупном размере. Сотрудники БЭБ провели 20 обысков на территории Киева, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Так, во Львовской области обнаружили линию по розливу оливкового масла, оборудования, тару, сырья и готовой продукции. Обыски также проводились в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. В общей сложности было изъято 90 тонн поддельной продукции.

"Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет почти 7,5 миллиона гривен. В настоящее время незаконная деятельность завода по производству поддельного оливкового масла и точек продаж прекращена", — говорится в сообщении.

По ч.3 ст.229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины подозреваемым грозит до пятнадцати тысяч рублей.

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