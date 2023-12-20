Під виглядом відомих торгових марок: на Київщині робили "італійські" соуси та оливкову олію (фото)

Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 7,5 мільйона гривень

На Київщині викрили підпільне виробництво бакалії. Жителі столиці та Львова підпільно виробляли оливкову олію та соуси відомих італійських марок. Для цього підозрювані організували роботу заводу, де робили підробні товари.

Під виглядом оригінальної продукції вони використовували фірмове найменування та товарні знаки та продавали фальсифікат через мережу магазинів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Одна із постраждалих компаній заявила про спричинену їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі. Працівники БЕБ провели 20 обшуків на території Києва, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Так, на Львівщині виявили лінію з розливу оливкової олії, обладнання, тару, сировину та готову продукцію. Обшуки також проводили в Києві, Дніпропетровській та Харківських областях. В цілому було вилучено 90 тонн підробленої продукції.

"Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 7,5 мільйона гривень. Наразі незаконна діяльність заводу із виробництва підробленої оливкової олії та точок продажу припинені", — йдеться у повідомленні.

За ч.3 ст.229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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