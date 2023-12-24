В Киеве горела автозаправка: на месте работали спасатели (фото)

К счастью, обошлось без пострадавших

В Оболонском районе Киева на территории АЗС вспыхнул пожар. На месте происшествия работали спасатели, которым удалось оперативно ликивидировать возгорание.

Как оказалось, горела топливно-распределительная колонка.Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в городе Киев.

Так, на проспектете Владимира Ивасюка, что в Оболонском районе столицы, на территории АЗС начался пожар. На место происшествия прибыли спасатели, которым в кратчайшие сроки удалось ликвидировать возгорание.

Как оказалось, произошло возгорание накрытия топливно-распределительной колонки. К счастью, никто из людей не пострадал.

Площадь возгорания составила 6 метров квадратных. Причины и обстоятельства пожара предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.

Пожар произошел на проспекте Ивасюка

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что пожар на Киевщине унес жизни двух мужчин. В Фастовском районе Киевской области на территории частного дома вспыхнул масштабный пожар.

Прибывшие на ызов спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако спасти людей им, к сожалению, не удалось.