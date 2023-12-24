У Києві горіла автозаправка: на місці працювали рятувальники (фото)

На щастя, обійшлося без постраждалих

В Оболонському районі Києва на території АЗС спалахнула пожежа. На місці події працювали рятувальники, яким вдалося оперативно ліквідувати загорання.

Як виявилося, горіла паливно-розподільна колонка. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України у місті Київ.

Так, на проспектеті Володимира Івасюка, що в Оболонському районі столиці, на території АЗС почалася пожежа. На місце події прибули рятувальники, яким у найкоротші терміни вдалося ліквідувати загорання.

Як виявилося, сталося загоряння накриття паливно-розподільчої колонки. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

Площа пожежі становила 6 метрів квадратних. Причини та обставини пожежі належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Пожежа сталася на проспекті Івасюка

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що пожежа на Київщині забрала життя двох чоловіків. У Фастівському районі Київської області на території приватного будинку спалахнула масштабна пожежа.

Рятувальники, які прибули на виклик, оперативно ліквідували спалах, проте врятувати людей їм, на жаль, не вдалося.