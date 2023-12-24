У Києві горіла автозаправка: на місці працювали рятувальники (фото)
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На щастя, обійшлося без постраждалих
В Оболонському районі Києва на території АЗС спалахнула пожежа. На місці події працювали рятувальники, яким вдалося оперативно ліквідувати загорання.
Як виявилося, горіла паливно-розподільна колонка. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України у місті Київ.
Так, на проспектеті Володимира Івасюка, що в Оболонському районі столиці, на території АЗС почалася пожежа. На місце події прибули рятувальники, яким у найкоротші терміни вдалося ліквідувати загорання.
Як виявилося, сталося загоряння накриття паливно-розподільчої колонки. На щастя, ніхто із людей не постраждав.
Площа пожежі становила 6 метрів квадратних. Причини та обставини пожежі належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що пожежа на Київщині забрала життя двох чоловіків. У Фастівському районі Київської області на території приватного будинку спалахнула масштабна пожежа.
Рятувальники, які прибули на виклик, оперативно ліквідували спалах, проте врятувати людей їм, на жаль, не вдалося.