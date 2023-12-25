В Киеве в колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик" (видео)

Композиция также известна как "Carols of the Bells"

В понедельник, 25 декабря, в Киеве академическая хоровая капелла Украинского радио исполнила вариацию "Щедрика" на территории большой лаврской колокольне. Стоит отметить, что обработку народной песни в начале XX века написал украинский композитор Николай Леонтович.

Дирижировала капеллу Юлия Ткач. Об этом сообщает "Суспільне".

Так, на территории большой лаврской колокольни украинская академическая капелла исполнила вариацию всемирно известной песни "Щедрик", которая получила всемирную популярность в музыкальной обработке украинского композитора и хорового дирижера Николая Леонтовича.

Стоит отметить, что мероприятие прошло при содействии Института Леонтовича и Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Напомним, что в этом году Украина впервые отмечает Рождество по новоюлианскому календарю — 25 декабря.

Для справик:"Щедрик" — рождественская украинская народная песня, получившая всемирную известность в музыкальной обработке Николая Леонтовича.

На английском языке стала известной под названием "Carol of the Bells".

Украинский "Щедрик" уже давно стал неотъемлемой частью рождественской культуры во всем мире. Впервые его исполнил хор Киевского университета в 1916 году.

В 2022 году "Щедрик" на языке оригинала исполнили в Карнеги-холле в Нью-Йорке — это было триумфальное возвращение песни через 100 лет после премьеры

Ранее "Телеграф" рассказывал интересную информацию о том, кто должен быть рядом на Рождество. Рождество – это время радости, любви и семейных встреч. В этот день люди собираются за праздничным столом, чтобы поделить радость с близкими и родными. Но задумывались ли вы, что компания, в которой вы будете на Рождество, может повлиять на следующий год?

Кроме этого "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве митрополит Епифаний проводит Всеночное бдение в канун Рождества: эксклюзивные фото и видео. Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, а потому все крупные праздники начали отмечать по новому календарю. Это же касается и Рождества, которое празднуют 25 декабря.