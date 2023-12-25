У Києві в дзвіниці Києво-Печерської лаври вперше пролунав "Щедрик" (відео)

Композиція також відома як "Carols of the Bells"

У понеділок, 25 грудня, у Києві академічна хорова капела Українського радіо виконала варіацію "Щедрика" на на території великоъ лаврськоъ дзвіниці. Варто зазначити, що обробку народної пісні на початку XX століття написав український композитор Микола Леонтович.

Диригувала капелу Юлія Ткач. Про це повідомляє "Суспільне".

Так, на території великої лаврської дзвіниці українська академічна капела виконала варіацію всесвітньо відомої пісні "Щедрик", яка набула всесвітньої популярності у музичній обробці українського композитора та хорового диригента Миколи Леонтовича.

Варто зазначити, що захід пройшов за сприяння Інституту Леонтовича та Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Нагадаємо, що цього року Україна вперше відзначає Різдво за новоюліанським календарем — 25 грудня.

Для довідки: "Щедрик" — різдвяна українська народна пісня, що набула всесвітньої популярності в музичній обробці Миколи Леонтовича.

Англійською мовою стала відомою під назвою "Carol of the Bells". Український "Щедрик" вже давно став невід'ємною частиною різдвяної культури в усьому світі. Уперше "Щедрик" виконав хор Київського університету у 1916 році.

У 2022 році "Щедрик" мовою оригіналу виконали в Карнегі-холі у Нью-Йорку — це було тріумфальне повернення пісні через 100 років після прем'єри.

Раніше " Телеграф" розповідав цікаву інформацію про те хто має бути поряд на Різдво. Різдво – це час радості, кохання та сімейних зустрічей. Цього дня люди збираються за святковим столом, щоб поділити радість із близькими та рідними. Але чи замислювалися ви, що компанія, де ви будете на Різдво, може вплинути наступного року?

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