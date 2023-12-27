Киевлянин за деньги передавал врагу данные о расположении ВСУ: какой приговор он услышал

Предатель был завербован кадровым сотрудников ФСБ

Реальный срок заключения получил киевлянин, который по собственному желанию стал российским агентом и начал сотрудничать с ФСБ. Мужчина забербовал также своего знакомого и совместными усилиями они собирались подготовить серию воздушных ударов по столице.

Киберспециалистам удалось вычислить предателей и правоохранители их задержали. На днях российский агент услышал приговор суда. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, 46-летний житель Киева был в 2022 году дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ. От мужчины требовалось собирать для врагов информацию о возможных местах дислокации подразделений ВСУ и Нацгвардии на территории столицы.

Кроме этого, предатель собирал информацию и о столичных энергообъектах, в частности — тепловых электростанциях. Воспользовавшись координатами агрессор планировал скорректировать ракетные или беспилотные атаки по указанным целям.

К подрывной деятельности российский агент привлек своего знакомого — 39-летнего жителя столицы, который конспирировался под псевдонимом "Нарик". Установлено, что он ездил по улицам города и проводил скрытую фото- и видеосъемку украинских объектов.

Полученные файлы "Нарик" передавал предателю, который затем "отчитывался" через мессенджер перед своим российским куратором. За сотрудничество с оккупантами мужчина получал деньги на свою банковскую карточку.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. По материалам СБУ суд назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также в СБУ напомнили, что его сообщник под псевдонимом "Нарик" в октябре этого года был приговорен к 8 годам тюрьмы.

Телефон предателя с собранной информацией

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что житель Киева и его знакомая попали за решетку из-за разговоров по телефону (фото). Киевлянин, во время телефонных разговор со своей знакомой из Черкасс, оправдывал вооруженную агрессию рф и ждал прихода к власти оккупантов. По месту жительства сторонников "русского мира" провели обыски, а их самих взяли под стражу.