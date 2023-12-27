Киянин за гроші передавав ворогу дані про розташування ЗСУ: який вирок він почув

Зрадникк був завербований кадровим співробітником ФСБ

Реальний термін ув’язнення отримав киянин, який за власним бажанням став російським агентом і почав співпрацювати із ФСБ. Чоловік забербував також свого знайомого та спільними зусиллями вони збиралися підготувати серію повітряних ударів по столиці.

Кіберфахівцям вдалося вирахувати зрадників та правоохоронці їх затримали. Днями російський агент почув вирок суду. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Так, 46-річного мешканця Києва було 2022 року дистанційно завербовано кадровим співробітником ФСБ. Від чоловіка потребувалося збирати для ворога інформацію про можливі місця дислокації підрозділів ЗСУ та Нацгвардії на території столиці.

Крім цього, зрадник збирав інформацію і про столичні енергооб’єкти, зокрема — теплові електростанції. Скориставшись координатами, агресор планував скоригувати ракетні або безпілотні атаки за вказаними цілями.

До підривної діяльності російський агент залучив свого знайомого – 39-річного мешканця столиці, що конспірувався під псевдонімом "Нарік". Встановлено, що він їздив вулицями міста та проводив приховану фото- і відеозйомку українських об’єктів. Отримані файли "Нарік" передавав ворожому агенту, який потім "звітував" через месенджер перед своїм російським куратором. За співпрацю з окупантами зрадник отримував грошову винагороду на власну банківську картку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За матеріалами СБУ суд призначив йому вирок у вигляді 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Також в СБУ нагадали, що його спільника під псевдонімом "Нарік" у жовтні цього року було засуджено до 8 років тюрми.

Телефон зрадника із зібраною інформацією

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що мешканець Києва та його знайома потрапили за ґрати через розмови телефоном (фото). Киянин, під час телефонних розмов зі своєю знайомою з Черкас, виправдовував збройну агресію Росії і чекав на прихід до влади окупантів. За місцем проживання прихильників "російського світу" провели обшуки, а їх взяли під варту.