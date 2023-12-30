В Киеве прогремели взрывы на одной из улиц: что известно

Взрывы произошли в районе улицы Романа Шухевича

В столице Украины, Киеве поздно вечером 30 декабря прогремели сильные взрывы на одной из улиц. Это не связано с воздушной тревогой или ударами российских террористов по городу.

О взрывах сообщил местный канал "Реальный Киев" со ссылкой на свидетельства местных жителей. Также он показал фото и видео с места происшествия.

По данным канала, взрывы произошли в районе улицы Романа Шухевича. Там раздались громкие звуки, потом начался сильный пожар.

На месте инцидента уже находятся пожарные и полиция. Что это было – пока не сообщается, официальные комментарии не давали. О пострадавших в результате инцидента также неизвестно.

Как писал "Телеграф", российские террористы вечером 21 декабря снова пытались атаковать Киев с помощью беспилотников "Шахед". Беспилотники были уничтожены, однако в результате падения обломков были повреждены здания в некоторых районах столицы, к сожалению, не обошлось и без пострадавших.

Во время воздушной тревоги в Киеве 21 декабря вечером один из российских беспилотников ударил в многоквартирный жилой дом.