У Києві пролунали вибухи на одній з вулиць: що відомо

Вибухи сталися в районі вулиці Романа Шухевича

У столиці України, Києві, пізно ввечері 30 грудня прогриміли сильні вибухи на одній з вулиць. Це не пов'язано із повітряною тривогою, або ударами російських терористів по місту.

Про вибухи повідомив місцевий канал "Реальний Київ" із посиланням на свідчення місцевих мешканців. Також він показав фото та відео з місця подій.

За даними каналу, вибухи сталися в районі вулиці Романа Шухевича. Там пролунали гучні звуки, потім почалася сильна пожежа.

На місці інциденту вже присутні пожежники та поліція. Що це було – поки не повідомляється, офіційних коментарів не давали. Про постраждалих внаслідок інциденту також невідомо.

Як писав "Телеграф", російські терористи ввечері 21 грудня знову намагалися атакувати Київ за допомогою безпілотників "Шахед". Безпілотники було знищено, однак внаслідок падіння уламків були пошкодження будівель у деяких районах столиці, нажаль, не обійшлося й без постраждалих.

Під час повітряної тривоги у Києві 21 грудня ввечері один з російських безпілотників ударив у багатоквартирний жилий будинок.