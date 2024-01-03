Раздают или нет? Полицейские Киевщины рассказали о ситуации с повестками на блокпостах

Тема раздачи повесток на блокпостах не перестает волновать жителей и гостей Киевщины

Полиция Киевской области категорически отрицает информацию о том, что на блокпостах их сотрудники, якобы, привлекаются к раздаче повесток военнообязанным. Отмечается, что правоохранители, которые несут службу на контрольно-пропускных пунктах Киевщины занимаются исключительно выполнением своих полицейских функций предусмотренных законом.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины в Фейсбук. Так, правоохранители настаивают на том, что блокпосты не предназначены для массовой раздачи повесток и их сотрудники этим не занимаются.

Начальник полиции Киевщины Анатолий Щадило заявляет о том, что его подчиненные выполняют исключительно полицейские функции и на блок-постах Киевщины не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей их мобилизации.

"Полицейские Киевщины на блок-постах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации, а выполняют исключительно полицейские функции, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года. А именно обеспечивают меры безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов и т.д.", — подчеркнул он.

Впрочем, по его словам, мобилизационные мероприятия для полицейских столичного региона все же являются частью их функционала — на основании постановления Кабинета Министров от декабря 2022 года. Также для того, чтобы задействовать полицейских в мобилизационных мероприятиях, нужно обращение ТЦК.

"Мероприятия, связанные с мобилизацией (осуществление досудебного расследования, административного задержания) полицией проводятся исключительно на основании постановления Кабинета Министров N 1487 от 30 декабря 2022 года и только по обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона", — отметил Щадило.

Однако, стоит отметить, что ранее комендант Киевщины подполковник Руслан Олейник заявлял о том, что на новых блокпостах в Киеве и области все же могут выдавать повестки в военкоматы. Он отметил, что блокпосты являются "стабильно действующим средством" поиска неблагонадежных лиц, в число которых входят и уклоняющиеся от мобилизации.

Олейник также заявлял, что с помощью новых блокпостов ищут оружие и взрывчатые вещества. Впрочем, если на нем будет обнаружен человек, уклоняющийся от мобилизационных мероприятий или не обновивший данные в ТЦК и СП, он получит повестку.

"Никаких отдельных указаний по усилению мобилизации нет. Их точно не было… Но если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющийся от призыва, или не восстановило учетные данные в ТЦК и СП, то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать гражданам повестки", — резюмировал комендант Киевщины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года усиливаются контрдиверсионные и меры безопасности в области. Данное решение было принято на совете обороны Киевщины.

В рамках этого на Киевщине увеличится количество блокпостов. Проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и тому подобное.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что делать если вручили повестку на улице: могут ли сразу забрать на службу, пояснил адвокат. По словам адвоката Андрея Новака, порядок вручения повесток в Украине регламентирован, хотя и имеет определенные "пробелы".

Так, украинское законодательство требует, чтобы повестка была вручена лично. Однако о месте и времени речь не идет. Так что выдавать повестки на улице — законно.