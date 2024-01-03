Роздають чи ні? Поліцейські Київщини розповіли про ситуацію з повістками на блокпостах

Тема роздачі повісток на блокпостах не перестає хвилювати мешканців та гостей Київщіни

Поліція Київської області категорично заперечує інформацію про те, що на блокпостах їхні співробітники, нібито, залучаються до роздачі повісток військовозобов’язаним. Зазначається, що правоохоронці, які несуть службу на контрольно-пропускних пунктах Київщини, займаються виключно виконанням своїх поліцейських функцій передбачених законом.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини у Фейсбук. Так, правоохоронці наполягають на тому, що блокпости не призначені для масової роздачі повісток та їхні співробітники цим не займаються.

Начальник поліції Київщини начальник Анатолій Щадило каже, що його підлеглі виконують виключно поліцейські функції та на блок-постах Київщини не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації.

"Поліцейські Київщини на блок-постах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року N 1455. А саме забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо", — підкреслив він.

Втім, за його словами, мобілізаційні заходи для поліцейських столичного регіону все ж є частиною їх функціоналу — на підставі постанови Кабінету Міністрів від грудня 2022 року. Також для того, щоб задіяти поліцейського у мобілізаційних заходах, потрібне звернення ТЦК.

" Заходи, пов’язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету Міністрів N 1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону", – зазначив Щадило.

Проте, варто зазначити, що раніше комендант Київщини підполковник Руслан Олійник заявляв про те, що на нових блокпостах у Києві та області все ж таки можуть видавати повістки у військкомати. Він зазначив, що блокпости є "стабільно діючим засобом" пошуку неблагонадійних осіб, до яких входять і ті, що ухиляються від мобілізації.

Олійник також заявляв, що за допомогою нових блокпостів шукають зброю та вибухові речовини. Втім, якщо на ньому буде виявлено людину, яка ухиляється від мобілізаційних заходів або не оновила дані в ТЦК та СП, вона отримає повістку.

"Жодних окремих вказівок щодо посилення мобілізації немає. Їх точно не було… Але якщо співробітники поліції по базі перевіряють людину і бачать, що особа знаходиться в розшуку як той, хто ухиляється від призову, або не відновила облікові дані в ТЦК і СП, то, звичайно, в У такому разі співробітники територіального центру комплектування виписуватимуть громадянам повістки", — резюмував комендант Київщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та заходи безпеки в області. Це рішення було ухвалено на раді оборони Київщини.

У рамках цього на Київщині збільшиться кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що робити, якщо вручили повістку на вулиці: чи можуть відразу забрати на службу, пояснив адвокат. За словами адвоката Андрія Новака, порядок вручення повісток в Україні регламентовано, хоч і має певні "прогалини".

Так, українське законодавство вимагає, щоб повістка була вручена особисто. Однак про місце і час не йдеться. Тож видавати повістки на вулиці — законно.