Удар по Киеву: в Соломенском районе 2 января пострадали сотни квартир, названа цифра

Большое количество людей в буквальном смысле слова осталось на улице

В двух многоэтажных домах, расположенном в Соломенском районе Киева, в результат вчерашней массированной ракетной атаки пострадала 321 квартира. Кроме этого, семь квартир оказались полностью уничтоженными и более непригодны для проживания.

Об этом вэфире "КИЕВ-24" сообщил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. По его словам, городские власти приняли все необходимые меры для организации временного расселения людей, которые проживали в пострадавших домах.

Так, после российской атаки на столицу больше всего разрушений было зафиксированно именно в Соломенском районе, где было повреждено сразу несколько жилых домов. Таким образом стало известно о том, что здесь пострадала 321 квартира, а 7 было полностью уничтожено огнем.

"После работы комиссии и экспертизы несущих конструкций можно будет говорить о гипотетических терминах восстановления домов", — подчеркнул Бондаренко.

Большинство из пострадавших, по данным властей, были госпитализированы именно из многоэтажного жилого дома в Соломенском районе, где из-за ракетного удара произошло возгорание.

Бондаренко отметил, что по состоянию на утро 3 января в стационаре находится 24 человек, в том числе 1 ребенок. Двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, а все остальные — в удовлетворительном.

Стоит отметить, что помимо Соломенского района пожары вспыхнули в Подольском, Оболонском и Деснянском районах города. Кроме того, в Печерском районе произошло попадание в крышу многоэтажки, а в Святошинском — в здание социальной инфраструктуры.

Напомним, что воздушная тревога суммарно продолжалась около 6 часов. Согласно сообщениям Воздушных сил, ракеты заходили на Киев практически со всех сторон – с запада, востока и севера. Атаковать столицу враг начал ударными дронами, а за ними выпустил крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55 с 16 бортов Ту-95МС.

Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве опять выросло число пострадавших от ракетного удара 2 января. Как стало известно, в больницы столицы поступило еще трое раненых людей, которые были травмированы в результате обстрела.