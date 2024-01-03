В Киеве завершили разбирать завалы после атаки 29 декабря: названо окончательное число погибших

На местах работали десятки спасателей и спецтехники

В среду, 3 января, в Шевченковском районе Киева были завершены аварийно-спасательные работы, которые проводились здесь с момента массированной ракетной атаки на столицу 29 декабря. Таким образом завалы разбирали на протяжении шести дней.

В столице из-за этой вражеской атаки погибло 30 человек, из них 1 человек умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, работы по разбору завалов складского помещения в Шевченковском районе Киева продолжались вплоть до сегодняшнего дня. На данный момент все поисково-спасательные работы здесь были завершены.

Отмечается, что за время разбора завалов было перемещено и вывезено 4 тысячи 70 метров кубических разрушенных строительных конструкций.

В целом в результате атаки 29 декабря по Украине было:

поражено 18 населенных пунктов в 10 областях;

пострадало 170 человек;

погибло 53 человека;

спасены 22 человека.

На местах работало 700 спасателей и 145 единиц техники.

По данным военных, российские войска использовали в тот день ударные беспилотники типа "Шахед", а также крылатые и зенитные ракеты.

Воздушные силы вместе с Силами обороны Украины уничтожили 27 ударных БпЛА Shahed и 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55. В целом оккупанты применили 158 воздушных целей, из которых силы ПВО уничтожили 114.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что произошла самая кровавая атака на Киев с начала войны: власти объявили 1 января днем траура. Стоит отметить, что атака на столицу 29 декабря стала крупнейшей по количеству жертв среди мирных жителей столицы. При этом попаданий в объекты критической инфраструктуры зафиксировано небыло.