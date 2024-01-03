В Киеве СБУ нашла "блогеров", снимавших работу ПВО: те уже извинились, но им грозит срок (видео)

Видео активно разлетелись по российским каналам

Несмотря на неоднократные предупреждения от правоохранителей о том, что снимать обстрелы и работу ПВО запрещено ради собственной же безопасности, постоянно находятся особи, которые этим пренебрегают.

Так к четырем "блогерам", которые снимали прилеты по Киеву после обстрелов 2 января, уже наведались представители СБУ. Теперь им может грозить до 12 лет тюрьмы.

"Утром 2 января они провели несанкционированную видеосъемку вражеских "прилетов" по городу и разместили соответствующие медиафайлы в соцсетях. Эти видео мгновенно "подхватили" многочисленные пропагандистские паблики страны-агрессора и информресурсы спецслужб России, в частности Телеграмм-канал Шария, которому инкриминируют государственную измену", — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ напомнили, что такие видеозаписи могут использоваться российскими военными для подготовки повторных ракетных ударов по Киеву, а потому у подозреваемых провели обыски, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны.

Сейчас проводятся комплексные проверки, по итогам которых будет принято решение о привлечении виновных к ответственности. Виновные уже извинились за свои поступки, однако их дальнейшую судьбу будет решать следствие.

Как сообщалось ранее оккупанты утром 2 января нанесли масштабный ракетный удар по Киеву, использовав почти сотню ракет. Хоть большинство из них были успешно сбиты ПВО, но некоторые все же нанесли разрушения гражданским объектам.

Согласно последним данным, в результате обстрела 2 человека погибли и 54 получили ранения.