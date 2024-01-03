У Києві СБУ знайшла "блогерів", які знімали роботу ППО: ті вже вибачилися, але їм загрожує термін (відео)

Відео активно розлетілися російськими каналами

Попри неодноразові попередження від правоохоронців про те, що знімати обстріли та роботу ППО заборонено заради власної безпеки, постійно знаходяться особи, які цим нехтують.

Так до чотирьох "блогерів", які знімали прильоти Києвом після обстрілів 2 січня, вже навідалися представники СБУ. Наразі їм може загрожувати до 12 років в’язниці.

"Зранку 2 січня вони здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих "прильотів" по місту та розмістили відповідні медіафайли у соцмережах. Ці відео миттєво "підхопили" численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб рф, зокрема Телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду", — йдеться у повідомленні відомства.

У СБУ нагадали, що такі відеозаписи можуть використовуватись російськими військовими для підготовки повторних ракетних ударів по Києву, а тому у підозрюваних провели обшуки, під час яких було вилучено мобільні телефони.

Наразі проводяться комплексні перевірки, за підсумками яких буде ухвалено рішення про притягнення винних до відповідальності. Винні вже вибачилися за свої вчинки, однак їхню подальшу долю вирішуватиме слідство.

Як повідомлялося раніше, окупанти вранці 2 січня завдали масштабного ракетного удару по Києву, використавши майже сотню ракет. Хоча більшість із них були успішно збиті ППО, але деякі все ж таки завдали руйнування цивільним об’єктам.

Згідно з останніми даними, в результаті обстрілу 2 особи загинули та 54 отримали поранення.