Невдало "пожартували": в Одесі затримали хлопців, які знімали роботу ППО під час тривоги

Один із затриманих у телефон мав багато роликів з роботою протиповітряної оборони

В Одесі ввечері в неділю, 24 грудня 2023 року, співробітники Патрульної поліції затримали двох хлопців, які знімали на смартфон роботу протиповітряної оборони (ППО). Про підозрілих осіб правоохоронцям повідомили небайдужі громадяни.

Хлопців, які знімали роботу українських захисників неба під час повітряної тривоги, затримали на місці. Вони запевняли, що пожартували, повідомляє Патрульна поліція на Одещині.

Коли у хлопців перевіряли телефон, то у смартфоні одного з них знайшли багато відео із бойовою роботою ППО. У результаті хлопців доставили до відділення поліції. Там їх опитували слідчі. Наразі більше жодної інформації невідомо.

"Вкотре нагадуємо про заборону фото та відеофіксації роботи ППО і просимо зберігати інформаційну тишу, адже мовчання — надійний тил ЗСУ", — йдеться у повідомленні Патрульної поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що співробітники Служби безпеки України затримали зрадника в Одесі, який шпигував для ФСБ РФ. Він готував диверсії, здавав ворогові місця розташування систем ППО та засобів берегової охорони, а також планував стати депутатом Верховної Ради.