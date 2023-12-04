Російський удар по університету Шевченка у Києві: СБУ затримала коригувальника (фото)

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі

СБУ вдалося встановити особу агента фсб, який цілеспрямовано коригував ракетні удари ворога по Києву напередодні 2023 року. Саме за його наведенням, під час масованої ракетної атаки по Україні одна з ракет прилетіла по одному з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 31 грудня 2022 року.

Зловмисника затримали у його будинку у Києві. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Відомо, що 40-річний мешканець столиці працював на фсб росії та займався коригуванням ворожого вогню. Окрім цього він розвідував адреси штабів і місць масового скупчення бійців ЗСУ та військової техніки не лише у Києві, а й у Житомирі та області.

Зловмисник оформив статус "волонтера" і через треті країни виїхав до росії, де під час перетину кордону добровільно звернувся до співробітника фсб і запропонував йому співпрацю.

Зрадник співпрацював з фсб

Підтвердити свою "відданість" він вирішив тим, що передав координати місця, де нібито дислокувався один із підрозділів Сил оборони на Київщині. За кілька днів росія завдала ракетного удару по цих координатах.

Зрадника доставили до москви, проінструктували та відправили в Україну для збору даних, які були потрібні фсб. За "відданість" чоловікові обіцяли громадянство росії і "евакуацію".

Зрадник співпрацював з фсб

У столиці зловмисник, гуляючи містом, фотографував та візуально спостерігав за важливими об’єктами Києва. На Житомирщині він "втемну" використав своїх родичів, які проживали на тій території.

Зловмисника затримали та висунули йому звинувачення за статтею КК України: "Державна зрада, вчинена в умовах військового стану". Йому загрожує довічне ув’язнення.

Зрадник співпрацював з фсб

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що зрадник провів техніку окупантів на околиці Києва : скільки років за ґратами проведе зловмисник. У перші дні повномасштабного вторгнення агент ФСБ на власному авто "супроводив" із Сумської області на околиці Києва колону ворожої техніки. Завдяки діям злочинця на Київщину прибуло понад 100 одиниць танків, бронетранспортерів та самохідних артелірійських установок.