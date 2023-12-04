Российский удар по университету Шевченко в Киеве: СБУ задержала корректировщика (фото)

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы

СБУ удалось установить личность агента фсб, который целенаправленно корректировал ракетные удары врага по Киеву накануне 2023 года. Именно по его наводке, во время массированной ракетной атаки по Украине, одна из ракет прилетела по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 31 декабря 2022 года.

Злоумышленника задержали в его доме в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Известно, что 40-летний житель столицы работал на фсб росии и занимался корректировкой вражеского огня. Кроме этого он разведывал адреса штабов и массового скопления бойцов ВСУ и военной техники не только в Киеве, но и в Житомире и области.

Злоумышленник оформил статус "волонтера" и через третьи страны выехал в рф, где, во время пересечения границы, добровольно обратился к сотруднику фсб и предложил сотрудничество.

Предатель сотрудничал с фсб

Подтвердить свою "преданность" он решил тем, что передал координаты места, где, якобы, дислоцировалось одно из подразделений Сил обороны в Киевской области. Через несколько дней россия нанесла ракетный удар по этим координатам.

Предателя доставили в москву, проинструктировали и отправили в Украину для сбора данных, которые были необходимы фсб. За "преданность" мужчине обещали гражданство рф и "эвакуацию" в страну-агрессора.

Предатель сотрудничал с фсб

В столице злоумышленник, гуляя по городу, фотографировал и визуально наблюдал за важными объектами Киева. На Житомирщине он "втемную" использовал своих родственников, проживавших на той территории.

Злоумышленника задержали и предъявили ему обвинение по статье УК Украины: "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Ему грозит пожизненное заключение.

Предатель сотрудничал с фсб

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что предатель провел технику оккупантов в окрестности Киева: сколько лет за решеткой проведет злоумышленник. В первые дни полномасштабного вторжения агент ФСБ на собственном авто "сопроводил" из Сумской области в окрестности Киева колонну вражеской техники. Благодаря действиям преступника на Киевщину прибыло более 100 единиц танков, бронетранспортеров и самоходных артеллирийских установок.