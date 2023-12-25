Неудачно "пошутили": в Одессе задержали парней, снимавших работу ПВО во время тревоги

У одного из задержанных в телефон было много роликов с работой противовоздушной обороны

В Одессе вечером в воскресенье, 24 декабря 2023 года, сотрудники Патрульной полиции задержали двух ребят, которые снимали на смартфон работу противовоздушной обороны (ПВО). О подозрительных лицах правоохранителям сообщили неравнодушные граждане.

Ребят, снимавших работу украинских защитников неба во время воздушной тревоги, задержали на месте. Они уверяли, что пошутили, сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Когда у ребят проверяли телефон, то в смартфоне одного из них нашли много видео с боевой работой ПВО. В итоге парней доставили в отделение полиции. Там их опрашивали следователи. На данный момент больше никакой информации неизвестно.

"Еще раз напоминаем о запрете фото- и видеофиксации работы ПВО и просим сохранять информационную тишину, ведь молчание — надежный тыл ВСУ", — говорится в сообщении Патрульной полиции.

Ранее "Телеграф" писал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали предателя в Одессе, шпионившего для ФСБ РФ. Он готовил диверсии, сдавал врагу местоположение систем ПВО и средств береговой охраны, а также планировал стать депутатом Верховной Рады.