В Киеве полным ходом убирают снег: сколько техники работает на улицах

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными во время снегопадов в столице

В четверг, 4 января, в Киеве идет активная уборка снега и обработка дорог противогололедными средствами. На улицах столицы задействована 301 единица техники "Киевавтодора" и 119 единиц техники, принадлежащей управляющим компаниям.

От снега очищают не только проезжие части и парковочные карманы, но и остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы и пешеходные переходы. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, в первую очередь очищают и обрабатывают противогололедными средствами спуски и подъемы, покрытия из брусчатки, а также мосты. Столичных автовладельцев убедительно просят не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.

Кроме этого, 526 сотрудников "Киевавтодора" вручную очищают от снега остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные и мостовые переходы.

Во дворах же задействовано 119 единиц техники управляющих компаний и 3283 работника, а столичные зеленые зоны убирают 731 работник и 62 единицы спецтехники.

Водителей просят учитывать погодные условия и быть крайне осмотрительными на дороге. Также владельцам авто напомнили, что транспортные средства необходимо парковать в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб.

"При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений обязательно снизьте скорость до минимума", — напомнили автовладельцам в КГГА.

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