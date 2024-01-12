Киевские Золотые ворота украсили сувенирную банкноту в "0 евро": в чем суть

Киев принимает участие в интересном международном проекте

В субботу, 13 января, Национальный заповедник "София Киевская" запускает в продажу новые коллекционные купюры "ноль евро" с изображением выдающегося памятника архитектуры XI века — Золотых ворот. Такие суверние банкноты выпускаются ограниченным, пронумерованным и точно каталогизированным тиражом.

Среди коллекционеров такие необычные "деньги" пользуются огромным спросом и цена одной банкноты может достигать сотен евро. Об этом рассказали в пресс-службе Национального заповедника "София Киевская".

Так, сувенирные банкноты "ноль евро" начали выпускать в 2015 году по инициативе французского бизнесмена Ричарда Файла. Основная философия этого проекта — поддержка туризма, популяризация важнейших культурных и исторических памятников, а также содействие сохранению и материальному обеспечению европейского культурного наследия.

Во Франции была изготовлена такая лимитированная коллекция евробанкнот номиналом "0 евро" с изображением Золотых ворот, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являются одной из величайших достопримечательностей украинского народа.

Золотые ворота на купюре "ноль евро"

Купюры имеют вид реального евро и изготовлены по той же технологии, что используется для настоящих евробанкнот. Сувенирные банкноты имеют фиолетовый оттенок, они похожи на купюры номиналом 500 евро, а их размер как у 20 евро.

Старт продаж запланирован на субботу, 13 января.

Приобрести сувенирную купюру можно двумя способами:

купить в сувенирной лавке на входе под Колокольней Национального заповедника "София Киевская" по адресу: ул. Владимирская, 24;

заказать на официальном сайте Софии Киевской в разделе "Музейная лавка".

Стоимость сувенирной банкноты составляет 200 гривен.

Банкнота стоит 200 гривен

Для справки: Золотые ворота в Киеве — это главные ворота древнего Киева, памятник оборонной архитектуры Киевской Руси, одно из древнейших датированных сооружений Восточной Европы и символ Киева. Свое название получили по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе.

В апреле 1982 года по случаю празднования 1500-летия Киева над руинами Золотых ворот возвели павильон в древнерусском стиле. С обеих сторон ворот воссоздали фрагменты вала с деревянным укреплением. Внутри здания разместили музей.

Рядом благоустроили Золотоворотский сквер, в котором значительно позже, в 1997 году, поставили памятник Ярославу Мудрому. Торжественное открытие Золотых ворот состоялось 20 мая 1982 года.

Золотые ворота в 1984 году

Однако из-за некачественных работ была проведена реставрация, начавшаяся в 2002 году, подошедшая к концу через пять лет с последующим торжественным открытием 5 декабря 2007 года при участии президента Украины Виктора Ющенко.

Золотые ворота в 2008 году

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине набирает обороты истерия по отношению к американским деньгам. Так, Соединенные Штаты никогда не изымают купюры из обращения, как это делал Советский Союз. Американцы постоянно утверждают, что любой доллар имеет одинаковую стоимость вне зависимости от года выпуска. В Украине это не так, ведь курс обмена "новых" и "старых" долларовых купюр может быть разным.