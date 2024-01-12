Київські Золоті ворота прикрасили сувенірну банкноту в "0 євро": в чому суть

Київ бере участь у цікавому міжнародному проекті

У суботу, 13 січня, Національний заповідник "Софія Київська" запускає у продаж нові колекційні купюри "нуль євро" із зображенням визначної пам’ятки архітектури XI століття — Золотих воріт. Такі суверні банкноти випускаються обмеженим, пронумерованим і точно каталогізованим тиражем.

Серед колекціонерів ці незвичайні "гроші" мають величезний попит і ціна однієї банкноти може сягати сотень євро. Про це розповіли у прес-службі Національного заповідника "Софія Київська".

Так, сувенірні банкноти "нуль євро" почали випускати у 2015 році за ініціативи французького бізнесмена Річарда Файла. Основна філософія цього проекту – підтримка туризму, популяризація найважливіших культурних та історичних пам’яток, а також сприяння збереженню та матеріальному забезпеченню європейської культурної спадщини.

У Франції було виготовлено таку лімітовану колекцію євробанкнот номіналом 0 із зображенням Золотих воріт, які входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО і є однієї з найвеличніших пам’яток українського народу.

Золота брама на купюрі "нуль євро"

Купюри мають вигляд реального євро та виготовлені за тією ж технологією, що використовується у справжніх євробанкнот. Сувенірні банкноти мають фіолетовий відтінок, вони схожі на купюри номіналом 500 євро, а їхній розмір як у 20 євро.

Старт продажів заплановано на суботу, 13 січня.

Придбати сувенірну купюру можна двома способами:

купити у сувенірній лавці на вході під Дзвіницею Національного заповідника "Софія Київська" за адресою: вул. Володимирська, 24;

замовити на офіційному сайті Софії Київської у розділі "Музейна лавка".

Вартість сувенірної банкноти складає 200 гривень.

Банкнота коштує 200 гривень

Для довідки: Золоті ворота у Києві — це головні ворота стародавнього Києва, пам’ятка оборонної архітектури Київської Русі, одна з найдавніших датованих споруд Східної Європи та символ Києва. Свою назву отримали за аналогією із Золотими воротами у Константинополі. Входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У квітні 1982 року з нагоди відзначення 1500-річчя Києва над руїнами Золотих воріт звели павільйон у давньоруському стилі. По обидва боки воріт відтворили фрагменти валу з дерев’яним укріпленням. Усередині будівлі розмістили музей.

Поруч упорядкували Золотоворітський сквер, у якому значно пізніше, 1997 року, поставили пам’ятник Ярославу Мудрому. Урочисте відкриття Золотих воріт відбулося 20 травня 1982 року.

Золоті ворота у 1984 році

Проте через неякісні роботи було проведено реставрацію, що розпочалася у 2002 році та добігла кінця через п’ять років з наступним урочистим відкриттям 5 грудня 2007 року за участю президента України Віктора Ющенка.

Золоті ворота у 2008 році

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні набирає обертів істерія щодо американських грошей. Так, Сполучені Штати ніколи не вилучають купюри з обігу, як це робив Радянський Союз. Американці постійно стверджують, що будь-який долар має однакову вартість, незалежно від року випуску. В Україні ж це не так, адже курс обміну "нових" і "старих" доларових купюр може бути різним.