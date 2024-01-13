В киевской многоэтажке во время пожара погибли люди: подробности (фото)

На месте происшествия работали спасатели, правоохранители и медики

В ночь на субботу, 13 января, в Днепровском районе столицы на территории многоэтажного жилого дома вспыхнул пожар. Прибывшие на вызов бойцы ГСЧС установили, что возгорание произошло в мусоросборнике, расположенном на первом этаже.

Во время ликвидации возгорания были обнаружены человеческие жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве.

Известно, что ночью спасателям сообщили о том, что на бульваре Амвросия Бучмы начался пожар. Как оказалось, в многоэтажке начал гореть мусоросборник расположенный на первом этаже.

Смертельный пожар произошел на бульваре Амвросия Бучмы

Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня. Во время тушения пожара спасатели обнаружили бездыханные тела двух человек. Их личности, на данный момент, устанавливаются.

Как люди там оказались и что стало причиной их смерти — неизвестно.

Причины и обстоятельства смертельного пожара предстоит установить следствию. По данному факту будет проведено всестороннее расследование.

Место, где погибли люди

Место, где погибли люди

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