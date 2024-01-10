В Киеве сильный пожар, людям советуют закрыть окна: подробности, фото и видео

Пламя охватило все здание

В среду, 10 января, на столичных Березняках возник сильный пожар. Около 11:30 загорелась автомобильная мойка на улице Березняковской.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах. Отмечается, что причина пожара пока неизвестна. Кроме того, из-за пожара жителям района посоветовали закрыть окна и двери.

В свою очередь в Патрульной полиции Киева отметили, что в связи с пожаром движение транспорта по улице Березняковской было затруднено. Патрульные на месте происшествия регулировали дорожное движение. По состоянию на 12:32 движение транспорта было возобновлено.

Место пожара на карте

Напомним, 8 января в Деснянском районе Киева во время движения загорелся троллейбус. Инцидент произошел прямо напротив остановки общественного транспорта.