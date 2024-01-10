У Києві сильна пожежа, людям радять зачинити вікна: подробиці, фото та відео
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Полум'я охопило всю будівлю
У середу, 10 січня, на столичних Березняках виникла сильна пожежа. Близько 11:30 загорілася автомобільна мийка на вулиці Березняківській.
Про це повідомили у місцеві Telegram-канали. Зазначається, що причина пожежі наразі невідома. Крім того, через пожежу мешканцям району порадили закрити вікна та двері.
Своєю чергою у Патрульній поліції Києва зазначили, що звʼязку з пожежею рух транспорту по вулиці Березняківській було ускладнений. Патрульні на місці події регулювали дорожній рух. Станом на 12:32 рух транспорту було відновлено.
Нагадаємо, 8 січня у Деснянському районі Києва під час руху спалахнув тролейбус. Інцидент стався прямо навпроти зупинки громадського транспорту.