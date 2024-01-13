У київській багатоповерхівці під час пожежі загинули люди: подробиці (фото)

На місці події працювали рятувальники, правоохоронці та медики

У ніч проти суботи, 13 січня, у Дніпровському районі столиці на території багатоповерхового житлового будинку спалахнула пожежа. Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що загоряння сталося в сміттєзбірнику, розташованому на першому поверсі.

Під час ліквідації спалаху було виявлено людські жертви. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України у Києві.

Відомо, що вночі рятувальникам повідомили про те, що на бульварі Амвросія Бучми почалася пожежа. Як виявилося, в багатоповерхівці почав горіти сміттєзбірник, розташований на першому поверсі.

Смертельна пожежа сталася на бульварі Амвросія Бучми

Бійці ДСНС оперативно ліквідували загоряння. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили бездиханні тіла двох людей. Їхні особи, на даний момент, встановлюються.

Як люди там опинилися і що стало причиною їхньої смерті — наразі невідомо.

Причини та обставини смертельної пожежі належить встановити слідству. За цим фактом буде проведено всебічне розслідування.

Місце, де загинули люди

Місце, де загинули люди

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