Облив спиртом і підпалив: у Києві чоловік через ревнощі пішов на злочин (фото)

Зловмиснику загрожує тривале тюремне ув’язнення

Перед судом постане житель Києва, який через помсту підпалив двері квартири своєї колишньої дівчини. Чоловік таким дивним чином відреагував на новину про те, що його екскохана почала проживати з іншим.

Особу ревнивця оперативно встановили і його затримали — чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.

Відомо, що на початку листопада минулого року в Подільському районі столиці почали горіти вхідні двері до квартири, розташованої в одному з багатоповерхових будинків. На місце події оперативно прибули пожежники, які ліквідували загоряння. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці задокументували пошкодження та порушили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 КК України: "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу".

Місце події

У ході проведення оперативно-розшукових заходів слідчі встановили, що до власниці квартири напередодні приходив її колишній співмешканець — у цей момент чоловік дізнався, що вона почала проживати з іншим. Як виявилося, у нападі гніву ревнивець придбав у найближчому магазині спирт, яким облив двері та підпалив їх.

Правоохоронці затримали чоловіка та оголосили йому про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу. Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Зловмиснику загрожує в’язниця

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Київській області група підлітків облила горючою рідиною та підпалила автомотичні релейні шафи, що відповідають за роботу світлофорів на залізничних коліях. В результаті диверсії установки були повністю знищені, а графік руху транспорту було порушено. Цікаво, що "замовлення" на виконання диверсії вони отримали від аноніма через Telegram.