На Київщині підлітки влаштували диверсію на залізниці: замовлення отримали через Telegram (фото)

Зловмисникам загрожує до 10 років за ґратами

Правоохоронцям вдалося встановити особи диверсантів, які здійснили серію підпалів релейних шаф, що відповідають за роботу світлофорів на залізничних коліях. Своїми діями злодії завдали значної шкоди "Укрзалізниці" та порушили роботу транспорту.

Всім фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини.

Так, на залізничному перегоні "Баришівка-Бориспіль" невідомі здійснили чотири підпали автомотичних релейних шаф. Зловмисники облили їх горючою рідиною та підпалили. В результаті події установки були повністю знищені, а світлофори на вказаній ділянці залізниці перестали працювати. Таким чином було порушено графік руху транспорту та завдано збитків "Укрзалізниці".

Підпали здійснювали на перегоні "Бориспіль-Баришівка"

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особи диверсантів. Як виявилося, на злочин пішли підлітки віком від 14 до 19 років.

Вони зізналися у скоєному та розповіли, що "замовлення" на виконання диверсії вони отримали від невідомої їм людини через Telegram. Хлопцям пообіцяли гроші за виконання підпалу релейних шаф на залізничному перегоні "Бориспіль — Баришівка". Саме тому, за їхніми словами, вони й здійснили серію підпалів.

Двох 16-річних та 14-річного жителів Борисполя затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також до вчинення підпалив причетний їхній 19-річний товариш. Зараз правоохоронці встановлюють замовників підпалів на залізниці.

Результат підпалів

Всім чотирьом юнакам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: умисне пошкодження майна шляхом підпалу та пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів. Їм загрожує від трьох до десяти років тюрми.

Наразі встановлюється сума завданих "Укрзалізниці" збитків.

До речі, в Україні кримінальна відповідальність настає у 14 років за вчинення окремих видів злочинів. Серед них і умисне знищення або пошкодження чужого майна.

Фігуранти зізналися у скоєному

Фігуранти зізналися у скоєному

Фігуранти зізналися у скоєному

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що "Укрзалізниця" оприлюднила новий графік поїздів на 2024 рік. У ньому відзначається призначення 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних.

Новий графік руху поїздів на 2024 рік розробляється з огляду на відгуки пасажирів. Понад 7000 користувачів мобільного додатка УЗ дали свої пропозиції цієї осені. Основний акцент було зроблено на поліпшенні дефіцитних з’єднань: міжнародних та гірничих.