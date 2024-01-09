На Киевщине подростки устроили диверсию на железной дороге: заказ получили через Telegram (фото)

Злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой

Правоохранителям удалось установить личности диверсантов, которые совершили серию поджогов релейных шкафов, отвечающих за работу светофоров на железнодорожных путях. Своими действиями они нанесли значительный ущерб "Укрзализныце" и нарушили работу транспорта.

Всем фигурантам грозит суровое наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины.

Так, на железнодорожном перегоне "Барышевка-Борисполь" неизвестные совершили четыре поджога автомотических релейных шкафов. Злоумышленники облили их горючей жидкостью и подожгли. В результате произошедшего, установки были полностью уничтожены, а светофоры на указанном участке железной дороги перестали работать. Таким образом был нарушен график движения транспорта и нанесен ущерб "Укрзализныце".

Поджоги совершали на перегоне "Борисполь - Барышевка"

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности диверсантов. Как оказалось, на преступление пошли подростки в возрасте от 14 до 19 лет.

Они сознались в содеянном и рассказали, что "заказ" на выполнение диверсии они получили от неизвестного им человека через Telegram. Парням пообещали деньги за выполнение поджога релейных шкафов на железнодорожном перегоне "Барышевка-Борисполь". Именно поэтому, по их словам, они и совершили серию поджогов.

Двух 16-летних и 14-летнего жителей Борисполя задержали и поместили в изолятор временного содержания. Также к совершению поджога причастен их 19-летний товарищ. Сейчас правоохранители устанавливают заказчиков поджогов на железной дороге.

Результат поджога

Всем четырем юношам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное повреждение имущества путем поджога и повреждение путей сообщения и транспортных средств. Им грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

На данный момент устанавливается сумма нанесенного "Укрзализныце" ущерба.

Кстати, в Украине уголовная ответственность наступает в 14 лет за совершение отдельных видов преступлений. Среди них и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Фигуранты сознались в содеянном

Фигуранты сознались в содеянном

Фигуранты сознались в содеянном

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