"Укрзализныця" поздравила ВСУ важным нововведением: для военных билеты будут всегда

До этого военнослужащие бронировали билеты через военного коменданта, что крайне усложняло процедуру

"Укрзализныця" приготовила подарок украинским военным на День ВСУ. Теперь они смогут лично бронировать билеты на поезда, даже если их уже нет в продаже, а поездка внезапная.

Как сообщается на сайте "Укрзализныци", сервис спецзаказа билетов для военнослужащих с 6 декабря доступен на портале: https://services.uz.gov.ua/military. Там защитники и защитницы могут забронировать билеты, даже когда они уже раскуплены.

"Поздравляю защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины. Мы продолжаем разрабатывать и осуществлять новые цифровые услуги для удобства наших пассажиров. Теперь военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили. Верим, что это позволит упростить жизнь тем, кому мы обязаны свободой и жизнью", — прокомментировал нововведение председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Оставить заявку на портале можно не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. После этого на указанный заказчиком e-mail придет специальный код. Выкупить билет нужно в кассе не позднее чем за 1 час до отправления поезда, предъявив военный билет или удостоверение офицера.

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, которые наиболее популярны среди военнослужащих. В частности, это маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий и обратно. Защитники могут бронировать билеты как для себя, так и побратимов, с которыми вместе собираются в путь.

Стоит отметить, что ранее военнослужащие бронировали билеты через военного коменданта. Это значительно усложняло процесс и фактически делало невозможной поездку день в день. Необходимо было сначала лично посетить военного коменданта, а потом успеть на вокзал, чтобы выкупить билет.

Как сообщал "Телеграф", с 3 декабря "Укрзализныця" вернула скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское, который также называют легендарным "Лыжным экспрессом". Он курсирует на горнолыжный курорт Славское в Стрыйском районе Львовской области.