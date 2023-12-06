"Укрзалізниця" привітала ЗСУ важливим нововведенням: для військових квитки будуть завжди

До цього військовослужбовці бронювали квитки через військового коменданта, що вкрай ускладнювало процедуру

"Укрзалізниця" приготувала подарунок українським військовим на День ЗСУ. Тепер вони зможуть особисто бронювати квитки на поїзди, навіть якщо їх вже немає у продажу, а поїздка раптова.

Як повідомляється на сайті "Укрзалізниці", сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців з 6 грудня доступний на порталі https://services.uz.gov.ua/military. Там захисники та захисниці можуть забронювати квитки, навіть коли вони вже розкуплені.

"Вітаю захисників та захисниць із Днем Збройних Сил України. Ми продовжуємо розробляти та здійснювати нові цифрові послуги для зручності наших пасажирів. Тепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми завдячуємо свободою та життям", — прокоментував нововведення голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього на вказаний замовником e-mail прийде спеціальний код. Викупити квиток потрібно у касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда, пред’явивши військовий квиток чи посвідчення офіцера.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які найбільш популярні серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій і назад. Захисники можуть бронювати квитки як для себе, так і побратимів, з якими разом збираються в дорогу.

Варто зазначити, що раніше військовослужбовці бронювали квитки через військового коменданта. Це значно ускладнювало процес та фактично унеможливлювало подорож день у день. Потрібно було спочатку особисто відвідати військового коменданта, а потім встигнути на вокзал, щоб викупити квиток.

Як повідомляв "Телеграф", з 3 грудня "Укрзалізниця" повернула швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славське, який також називають легендарним "Лижним експресом". Він курсує на гірськолижний курорт Славське у Стрийському районі Львівської області.