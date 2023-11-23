Укр

Ездить за границу станет удобнее: "Укрзализныця" вводит новые графики для международных поездов

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Поезд "Укрзализныци" Новость обновлена 23 ноября 2023, 10:41
Поезд "Укрзализныци". Фото Укрзализныця

Время движения поездов значительно сократится

Во вторник, 21 ноября, "Укрзализныця" обнародовала новый график движения поездов на 2024 год. Обновление движения также коснется поездов международного сообщения.

Как сообщает пресс-служба компании, был назначен новый поезд №119/120 Днепр — Хелм. Этот поезд имеет удобную стыковку в направлении Варшавы. И это на 4 часа ускоряет дорогу для днепрян в столицу Польши по сравнению с сообщением через Перемышль.

Также "Укрзализныця" продолжила развитие хабового сообщения через станцию Чоп в Закарпатской области. Новые международные поезда Чоп — Вена и Чоп — Прага стыкуются с рядом поездов по Украине.

Кроме того, будет ускорено движение поезда №35/36 Одесса – Перемышль – Одесса. Из Одессы в Перемышль время в пути сократится на 50 мин. Из Перемышля в Одессу – почти на 2 часа. Ускорение поезда №35/36 Одесса – Перемышль дает вдвое больше времени на пересадку на поезд IС56 Перемышль (07:23) – Берлин (17:06).

Также отмечается, что на маршруте Варшава – Рава-Русская – Львов польские коллеги обновят свой подвижной состав. Поездка станет более удобной.

Напомним, на вокзальных комплексах и в поездах "Укрзализныци" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Это работники ведомственной военизированной охраны общества, главная задача которых — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.

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