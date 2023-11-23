Їздити за кордон стане зручніше: "Укрзалізниця" вводить нові графіки для міжнародних поїздів

Час руху поїздів значно скоротиться

У вівторок, 21 листопада, "Укрзалізниця" оприлюднила новий графік руху поїздів на 2024 рік. Оновлення руху також будуть стосуватись і поїздів міжнародного сполучення.

Як повідомляє пресслужба компанії, було призначено новий поїзд №119/120 Дніпро — Хелм. Цей поїзд має зручну стиковку в напрямку Варшави. І це на 4 години пришвидшує дорогу для дніпрян до столиці Польщі у порівнянні зі сполученням через Перемишль.

Також "Укрзалізниця" продовжила розвиток хабового сполучення через станцію Чоп у Закарпатській області. Нові міжнародні поїзди Чоп — Відень та Чоп — Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.

Крім того, буде пришвидшено рух поїзда №35/36 Одеса — Перемишль — Одеса. З Одеси до Перемишля час у дорозі скоротиться на 50 хв. З Перемишля до Одеси – майже на 2 години. Пришвидшення поїзда №35/36 Одеса – Перемишль дає вдвічі більше часу на пересадку на поїзд ІС56 Перемишль (07:23) – Берлін (17:06).

Також зазначається, що на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів польські колеги оновлять свій рухомий склад. Поїздка стане більш комфортною.

Нагадаємо, на вокзальних комплексах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.