В украинский прокат выходит фильм "Суспирия"

В украинский прокат 22 ноября вышел фильм "Суспирия", от режиссера Лукы Гуаданьино.

Юная балерина обучаясь танцам в престижной балетной школе, узнает о мистических загадках, которые скрываются в ее стенах.

Интересные факты о фильме "Суспирия":

- Кинолента является ремейком классического итальянского хоррора Дарио Ардженто "Суспирия" 1977 года.

- На режиссерское кресло "Суспирии" в 2008 году рассматривался Дэвид Гордон Грин. В 2015 году за идею ухватился Лука Гуаданьино (который до этого был лишь продюсером фильма).

- Премьерный показ киноленты "Суспирия" состоялся в рамках конкурсной программы 75-го Венецианского кинофестиваля (2018).